Помогите сократить пожалуйста!(заранее спасибо большое!) Если найдёте с других сайтов что-то тоже про Павлоченко Людмилы и захотите добавить несколько предложений, то я буду в двойне благодарна! Вот это надо со...
Разное
Помогите сократить пожалуйста!(заранее спасибо большое!) Если найдёте с других сайтов что-то тоже про Павлоченко Людмилы и захотите добавить несколько предложений, то я буду в двойне благодарна! Вот это надо сократить сайт: 1. http://fishki.net/1255368-podvig-zhenwiny-snajpera-ljudmily-pavlichenko.html и вот ещё что-нибть можно брать тут ( тут тоже свои интересы) Кстати про юность её не пишите пожалуйста мне надо ,только где Начинается как она пошла на войну и немного можно про ,то что перед войной было. Спасибо надеюсь всё понятно написано! Про Людмилу Павличенко
Ответ(ы):
Гость:
Я хочу рассказать про необыкновенную женщину, которая помогла изменить ход войны 1941 года.Родилась Людмила Михайловна Павличенко 1 июня 1916 года. В 1941 году вызвалась добровольцем в участии во второй мировой войне.К июлю 1942 года, было убито 309 солдат из винтовки. Она умела терпеть, умела стрелять метко, умела маскироваться, изучала повадки врага. И счёт уничтоженных ею фашистов всё время рос...Осенью 1942 года делегация советской молодёжи в составе секретаря МК ВЛКСМ Н. Красавченко, Л. Павличенко и В. Пчелинцева по приглашению молодёжных организаций выехала в США, а затем в Англию. В то время союзники были сильно озабочены необходимостью проводить не только военную подготовку, но и духовную мобилизацию сил молодёжи. Поездка должна была содействовать этой цели. Одновременно важно было установить связи с различными зарубежными молодёжными организациями. Уже к 25 октября 1943 года была удостоена звания "Герой советского союза".В 1943 года прекратила участие в боевых действиях, переехала в Москву.Скончалась 27 октября 1974 года. Награждена дважды орденом Ленина и медалями.
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