Помогите сократить пожалуйста!(заранее спасибо большое!) Если найдёте с других сайтов что-то тоже про Павлоченко Людмилы и захотите добавить несколько предложений, то я буду в двойне благодарна! Вот это надо со...

Гость: Гость:

Я хочу рассказать про необыкновенную женщину, которая помогла изменить ход войны 1941 года.Родилась Людмила Михайловна Павличенко 1 июня 1916 года. В 1941 году вызвалась добровольцем в участии во второй мировой войне.К июлю 1942 года, было убито 309 солдат из винтовки. Она умела терпеть, умела стрелять метко, умела маскироваться, изучала повадки врага. И счёт уничтоженных ею фашистов всё время рос...Осенью 1942 года делегация советской молодёжи в составе секретаря МК ВЛКСМ Н. Красавченко, Л. Павличенко и В. Пчелинцева по приглашению молодёжных организаций выехала в США, а затем в Англию. В то время союзники были сильно озабочены необходимостью проводить не только военную подготовку, но и духовную мобилизацию сил молодёжи. Поездка должна была содействовать этой цели. Одновременно важно было установить связи с различными зарубежными молодёжными организациями. Уже к 25 октября 1943 года была удостоена звания "Герой советского союза".В 1943 года прекратила участие в боевых действиях, переехала в Москву.Скончалась 27 октября 1974 года. Награждена дважды орденом Ленина и медалями.