Помогите составить 2-й способ к задаче,,В одном ящике 18кг мандаринов, а в другом-в 3 ??аза меньше. На сколько больше килограммов мандаринов в одном ящике, чем в другом?

Математика

Помогите составить 2-й способ к задаче,,В одном ящике 18кг мандаринов, а в другом-в 3 ??аза меньше. На сколько больше килограммов мандаринов в одном ящике, чем в другом?

Автор: Гость