Помогите составить 2-й способ к задаче,,В одном ящике 18кг мандаринов, а в другом-в 3 ??аза меньше. На сколько больше килограммов мандаринов в одном ящике, чем в другом?
Математика
Помогите составить 2-й способ к задаче,,В одном ящике 18кг мандаринов, а в другом-в 3 ??аза меньше. На сколько больше килограммов мандаринов в одном ящике, чем в другом?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В 1 ящике-18кг мандаринов во 2- в 3 раза в 1 больше,чем во 2-? решение 1)18÷3=6кг 18-6=12кг 2)18-(18÷3)=12кг ответ:мандаринов больше на 12 кг
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