Помогите составить 5 предложение на тему school canteen (школьная столовая) по английско??у языку 7 класс
Английский язык
Помогите составить 5 предложение на тему school canteen (школьная столовая) по английско??у языку 7 класс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I go to the school.And at school has school canteen.There are a lot of soup,salat,pizza and second food.I Iike my school canteen.Because food is very very delicious.And I have dinner in the school canteen.
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