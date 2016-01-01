Помогите составить 5 предложений со словами Благородный(их можно менять по родам,числам,временам и т.д) Облагораживать Благоразумный Благодарить Благожелательный Заранее спасибо

Гость: Гость:

На ферме в одной из конюшни, находился прекрасный и благородный скакун. Для его содержания приходилось часто облагораживать загон где он находился и поле где конь гулял.Он был настолько благоразумное животное,что умел благодарить ,за прекрасное отношение к нему.Благожелательные фермеры это ценили и делали все для этого.