помогите составить числовое выажение и найдите его значение 1 произведение суммы чисел 18 и 20 и числа 8 2 чястное от деленгия разности чисел 128 и 29 на число 11 3чястное от деление чисел 15 и 6 на их разность

Математика

помогите составить числовое выажение и найдите его значение 1 произведение суммы чисел 18 и 20 и числа 8 2 чястное от деленгия разности чисел 128 и 29 на число 11 3чястное от деление чисел 15 и 6 на их разность

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