помогите составить числовое выажение и найдите его значение 1 произведение суммы чисел 18 и 20 и числа 8 2 чястное от деленгия разности чисел 128 и 29 на число 11 3чястное от деление чисел 15 и 6 на их разность
Математика
помогите составить числовое выажение и найдите его значение 1 произведение суммы чисел 18 и 20 и числа 8 2 чястное от деленгия разности чисел 128 и 29 на число 11 3чястное от деление чисел 15 и 6 на их разность
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) (18+20)х8=304 2) (128-29)/11=9 3) (15+6)/(15-6)=21/9=2+1/3
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