ПОМОГИТЕ СОСТАВИТЬ ДИАЛОГ НА ТЕМУ ПРОСЬБА К УЧИТЕЛЮ. 10 РЕПЛИК ПОЖАЛУСТО СРОЧНО НА??О ЧЕРЕЗ 20 МИН ЗДАВАТЬ
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ПОМОГИТЕ СОСТАВИТЬ ДИАЛОГ НА ТЕМУ ПРОСЬБА К УЧИТЕЛЮ. 10 РЕПЛИК ПОЖАЛУСТО СРОЧНО НА??О ЧЕРЕЗ 20 МИН ЗДАВАТЬ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
- Андрей Владимирович, почему вы мне поставили тройку? - Вася, да потому, что у тебя слишком много ошибок в диктанте. - Да всего-то пять ошибок. - Пять ошибок это много. - Ясно. - Я еле удержался перед двойкой - Вы меня пожалели и поставили тройку? - Да. А ты тут ещё и четыре хочешь - Ну ладно я не прав. Соглашусь с вами, что на писал на тройку - В следующий раз не допускай ошибок - Я по стараюсь.
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