Помогите составить краткий но понятный рассказ на тему обстоятельство по плану 1. Что обозначает? 2. На какие вопросы отвечает? 3. Какие члены предложения поясняет? 4. Какими частями речи может быть выражено? Заранее спасибо!

Русский язык
Помогите составить краткий но понятный рассказ на тему обстоятельство по плану 1. Что обозначает? 2. На какие вопросы отвечает? 3. Какие члены предложения поясняет? 4. Какими частями речи может быть выражено? Заранее спасибо!
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