Помогите составить маленький диалог на тему продавец спрашивавет ну сначало здоровается всё такое и предлагает шарф за 4 доллара маленькое диалог
Английский язык
Помогите составить маленький диалог на тему продавец спрашивавет ну сначало здоровается всё такое и предлагает шарф за 4 доллара маленькое диалог
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Здравствуйте не хотите шарф на 4 доллара: покупатель;нет спасибо: продавец: чего вы он же великолепный и натурпльный:покупатель; мне не нужен шарф до свидание!!!;покупатель; до свидания: Они злобно попрощались!!
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