Помогите составить маленький диалог на тему продавец спрашивавет ну сначало здоровается всё такое и предлагает шарф за 4 доллара маленькое диалог

Гость: Гость:

Здравствуйте не хотите шарф на 4 доллара: покупатель;нет спасибо: продавец: чего вы он же великолепный и натурпльный:покупатель; мне не нужен шарф до свидание!!!;покупатель; до свидания: Они злобно попрощались!!