Помогите составить предложение (иголки,наши,зеленый,не,меняются,лето,каждое;они смеются,только,семь,лет,через)
Русский язык
Помогите составить предложение (иголки,наши,зеленый,не,меняются,лето,каждое;они смеются,только,семь,лет,через)
Ответ(ы):
Гость:
Наши зелёные иголки не меняются каждое лето;они сменяются только через 7 лет
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