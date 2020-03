Помогите составить предложения : complete the sentences using present continuons. 1) the girls ...(swim) in the sea. 2) we ....( not watch) a soap opera. 3) .....two people ....(cook) dinner on the beach? 4) mum ....(read) a ma...

Английский язык

Помогите составить предложения : complete the sentences using present continuons. 1) the girls ...(swim) in the sea. 2) we ....( not watch) a soap opera. 3) .....two people ....(cook) dinner on the beach? 4) mum ....(read) a magazine. 5) l...(not do) my homework. 6) ......Tara ....(talk) by phone? 7) tina ....(do) grammar exercises. 8) dad...( not cook) dinner 9. ..... She ....(eat) a pizza? 10) we.....(sit) in the classroom.

