Помогите составить предложения на казахском языке со словами : Алды-арты, жолшыб??й, мұнда, әрі,бері, арттан, кейін, алыстан. Срочно помогите пожалуйста.

Қазақ тiлi

Помогите составить предложения на казахском языке со словами : Алды-арты, жолшыб??й, мұнда, әрі,бері, арттан, кейін, алыстан. Срочно помогите пожалуйста.

Автор: Гость