Помогите составить предложения на казахском языке со словами : Алды-арты, жолшыб??й, мұнда, әрі,бері, арттан, кейін, алыстан. Срочно помогите пожалуйста.
Қазақ тiлi
Помогите составить предложения на казахском языке со словами : Алды-арты, жолшыб??й, мұнда, әрі,бері, арттан, кейін, алыстан. Срочно помогите пожалуйста.
Ответ(ы):
Гость:
ОНЫҢ АЛДЫ-АРТЫ ЖҮРГЕН БІР СӘТТІЛІК -ӘЙ ҚАРАҒЫМ,ЖОЛШЫБАЙ ЕСЕНГЕ КІРІП,ШЫҒАЙЫҚ -ҚЫЗЫМ,МҰНДА БЕРІ КЕЛШІ СЕН БАР ҒОЙ ӨЗІН ІРІ КЕТШІ ӘРІ БЕРІ ЖҮРМЕЙ ТЫНЫШОТЫР! ОЛ ҚАЗІР АРТТАН КЕЛЕДІ АНАШЫМ КЕЙІН МАҒАН ТЕДЛЕФОН АЛЫП БЕРІНІЗШІ АЛЫСТАН АТ ТЕРЛЕТІП ҚОНАҚТАР ДА КЕЛІП ҚАЛЫПТЫ.
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