Помогите составить предложения со словами мизансцены ,гримироваться ,антракт эффективно поклониться, аплодисменты
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Помогите составить предложения со словами мизансцены ,гримироваться ,антракт эффективно поклониться, аплодисменты
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мизансцена была сыграна талантливо. Актеры ушли гримироваться перед выходом на сцену. Антракт был непродолжительным. Данный метод эффективно решал поставленную задачу. Актеры вышли поклониться. Раздались бурные аплодисменты.
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