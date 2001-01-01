Помогите составить предложения со словами мизансцены ,гримироваться ,антракт эффективно поклониться, аплодисменты

Гость: Гость:

Мизансцена была сыграна талантливо. Актеры ушли гримироваться перед выходом на сцену. Антракт был непродолжительным. Данный метод эффективно решал поставленную задачу. Актеры вышли поклониться. Раздались бурные аплодисменты.