ПОМОГИТЕ СОСТАВИТЬ ПРОБЛЕМУ ДЛЯ ПРОЕКТА ПО БИОЛОГИИ НА ТЕМУ "КАК МУЗЫКА ВЛИЯЕТ НА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЛЮДЕЙ" ЧТОБЫ СОСТАВИТЬ ПРОБЛЕМУ НУЖНО ОТВЕТИТЬ НА 2 ВОПРОСА : 1) ПОЧЕМУ ВОЗНИКЛА НЕОБХОДИМОСТЬ В ВЫПОЛНЕНИИ ПРОЕКТА? ...

Биология
ПОМОГИТЕ СОСТАВИТЬ ПРОБЛЕМУ ДЛЯ ПРОЕКТА ПО БИОЛОГИИ НА ТЕМУ "КАК МУЗЫКА ВЛИЯЕТ НА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЛЮДЕЙ" ЧТОБЫ СОСТАВИТЬ ПРОБЛЕМУ НУЖНО ОТВЕТИТЬ НА 2 ВОПРОСА : 1) ПОЧЕМУ ВОЗНИКЛА НЕОБХОДИМОСТЬ В ВЫПОЛНЕНИИ ПРОЕКТА? 2) ПОЧЕМУ РЕШЕНИЕ ДАННОЙ ПРОБЛЕМЫ-ПРИОРИТЕТНАЯ ЗАДАЧА?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мы все живем в современном мире.  У каждого есть  минимум телефон и компьютер. Т.е., это постоянное напряжение, стрессовые ситуации. К примеру, на работе или в школе каждый второй испытывает стресс. А как нам известно, если стресс будет сопровождать человека длительное время, то у него начнутся проблемы сот здоровьем, различные заболевания, в основном сердечно-сосудистой системы. Стресс сокращает жизнь. Нам нужны крепкие и здоровые поколения. Естественно, стресс имеет плюсы. Он заставляет организм работать быстрее.  Но как же бороться со стрессом и напряжением? Нам может помочь музыка. Особенно классическая музыка полезна в таких ситуациях.  Прогресс не стоит на месте, изобретаются новые приспособления, коммуникации техника. А значит стрессов нам не избежать. Постоянная работа, очень мало отдыха. В мегаполисах очень шумно, что опять же мешает нормальному отдыху.  Поэтому эта тема останется актуальной еще на долгие годы.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
На што делятся 117 и 26 одновременно
Ответить
Литература
Сочинение рассуждение Детство А.М.Горького
Ответить
Русский язык
Найди в этом тексте слова с разделительным Ь и запиши их в первый столбик. Слова, в которых Ь показывает мягкость согласного, запиши во второй стол...
Ответить
Обществознание
Что такое концепция? Дайте ответ своими словами. Очень прошу.
Ответить
Окружающий мир
Какого человека можно назвать общительным? Чем, по твоему мнению, может привлечь окружающих общительный человек?
Ответить