ПОМОГИТЕ СОСТАВИТЬ ПРОБЛЕМУ ДЛЯ ПРОЕКТА ПО БИОЛОГИИ НА ТЕМУ "КАК МУЗЫКА ВЛИЯЕТ НА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЛЮДЕЙ" ЧТОБЫ СОСТАВИТЬ ПРОБЛЕМУ НУЖНО ОТВЕТИТЬ НА 2 ВОПРОСА : 1) ПОЧЕМУ ВОЗНИКЛА НЕОБХОДИМОСТЬ В ВЫПОЛНЕНИИ ПРОЕКТА? ...
Биология
ПОМОГИТЕ СОСТАВИТЬ ПРОБЛЕМУ ДЛЯ ПРОЕКТА ПО БИОЛОГИИ НА ТЕМУ "КАК МУЗЫКА ВЛИЯЕТ НА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЛЮДЕЙ" ЧТОБЫ СОСТАВИТЬ ПРОБЛЕМУ НУЖНО ОТВЕТИТЬ НА 2 ВОПРОСА : 1) ПОЧЕМУ ВОЗНИКЛА НЕОБХОДИМОСТЬ В ВЫПОЛНЕНИИ ПРОЕКТА? 2) ПОЧЕМУ РЕШЕНИЕ ДАННОЙ ПРОБЛЕМЫ-ПРИОРИТЕТНАЯ ЗАДАЧА?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мы все живем в современном мире. У каждого есть минимум телефон и компьютер. Т.е., это постоянное напряжение, стрессовые ситуации. К примеру, на работе или в школе каждый второй испытывает стресс. А как нам известно, если стресс будет сопровождать человека длительное время, то у него начнутся проблемы сот здоровьем, различные заболевания, в основном сердечно-сосудистой системы. Стресс сокращает жизнь. Нам нужны крепкие и здоровые поколения. Естественно, стресс имеет плюсы. Он заставляет организм работать быстрее. Но как же бороться со стрессом и напряжением? Нам может помочь музыка. Особенно классическая музыка полезна в таких ситуациях. Прогресс не стоит на месте, изобретаются новые приспособления, коммуникации техника. А значит стрессов нам не избежать. Постоянная работа, очень мало отдыха. В мегаполисах очень шумно, что опять же мешает нормальному отдыху. Поэтому эта тема останется актуальной еще на долгие годы.
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