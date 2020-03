Помогите составить программы VBA exel пожалуйста Составить программу вычисления y=x-0.5x^2+0.25x^3-0.125x^4+0.0625x^5-... Расчет вести до тех пор, пока модуль разности между значениями двух соседних членов ряда не станет ме...

Гость: Гость:

Sub First() s = 0 z = 1 x = Val(InputBox("Введите х не больше 2")) e = Val(InputBox("Введите точность Е")) n = 1 pow = x Do m1 = pow z = -z pow = pow * (x / 2) s = s + pow * z n = n + 1 Loop While Abs(pow - m1) > e Cells(2, 2) = s Cells(3, 2) = n End Sub Sub s22() s = 0 z = 1 x = Val(InputBox("Введите х")) powx = 1 For i = 1 To 25 powx = powx * x s = s + z * powx / (i * (i + 1)) z = -z Next i Cells(6, 2) = s End Sub