Помогите составить программы VBA exel пожалуйста Составить программу вычисления y=x-0.5x^2+0.25x^3-0.125x^4+0.0625x^5-... Расчет вести до тех пор, пока модуль разности между значениями двух соседних членов ряда не станет ме...

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Помогите составить программы VBA exel пожалуйста Составить программу вычисления y=x-0.5x^2+0.25x^3-0.125x^4+0.0625x^5-... Расчет вести до тех пор, пока модуль разности между значениями двух соседних членов ряда не станет меньше заданной точности Е. Подсчитать число слагаемых

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