Помогите составить программы VBA exel пожалуйста Составить программу вычисления y=x-0.5x^2+0.25x^3-0.125x^4+0.0625x^5-... Расчет вести до тех пор, пока модуль разности между значениями двух соседних членов ряда не станет ме...

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Помогите составить программы VBA exel пожалуйста Составить программу вычисления y=x-0.5x^2+0.25x^3-0.125x^4+0.0625x^5-... Расчет вести до тех пор, пока модуль разности между значениями двух соседних членов ряда не станет меньше заданной точности Е. Подсчитать число слагаемых
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Sub First()     s = 0     z = 1     x = Val(InputBox("Введите х не больше 2"))     e = Val(InputBox("Введите точность Е"))     n = 1     pow = x     Do         m1 = pow         z = -z         pow = pow * (x / 2)         s = s + pow * z         n = n + 1     Loop While Abs(pow - m1) > e     Cells(2, 2) = s     Cells(3, 2) = n End Sub Sub s22()     s = 0     z = 1     x = Val(InputBox("Введите х"))     powx = 1     For i = 1 To 25         powx = powx * x         s = s + z * powx / (i * (i + 1))         z = -z     Next i     Cells(6, 2) = s End Sub
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