Помогите составить рассказ о мальчике по плану .1) кто герой произведения? 2) какой ??н по характеру?3) какое событие в жизни героя стало началом его приключений.? 4) какой поступок совершил мальчик? . как ты к нему относится? ...

Литература
Помогите составить рассказ о мальчике по плану .1) кто герой произведения? 2) какой ??н по характеру?3) какое событие в жизни героя стало началом его приключений.? 4) какой поступок совершил мальчик? . как ты к нему относится? 5 ) как автор относится к своему герою.?
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