Помогите составить слова . Что бы был суффикс ов , окончание ая , чтобы была приставка вы а окончание ишь, чтобы был суффикс к и окончание а

Русский язык
Помогите составить слова . Что бы был суффикс ов , окончание ая , чтобы была приставка вы а окончание ишь, чтобы был суффикс к и окончание а
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Гость:
Ежовая, выговоришь, ручка
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