Помогите составить слова . Что бы был суффикс ов , окончание ая , чтобы была приставка вы а окончание ишь, чтобы был суффикс к и окончание а
Русский язык
Помогите составить слова . Что бы был суффикс ов , окончание ая , чтобы была приставка вы а окончание ишь, чтобы был суффикс к и окончание а
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ежовая, выговоришь, ручка
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська література
Литература
Литература
Английский язык
Зробідь переклад на (англ мову) 1 Скільки років ви практикуете англіську мову ? 2 ??ому ві захотіли стати вчителем англіської мови ? 3 Щоб ви...