Помогите составить слова с буквосочетаниями жи-ши ча-ща чу-щу. Из рассыпанных частичек: за,про,сме,ть,й,мы,на,ка,сне,ро,вёт,лы,ма,н,вель,встре.
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Помогите составить слова с буквосочетаниями жи-ши ча-ща чу-щу. Из рассыпанных частичек: за,про,сме,ть,й,мы,на,ка,сне,ро,вёт,лы,ма,н,вель,встре.
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