Помогите составить словосочетания с числительными: 360 сантиметров, 2000 литров, 1830 килограммов.. Их там много, мне просто мотив нужен, а то я не въезжаю, с какими словами можно сделать сочетания с числительными в Р. п.

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Помогите составить словосочетания с числительными: 360 сантиметров, 2000 литров, 1830 килограммов.. Их там много, мне просто мотив нужен, а то я не въезжаю, с какими словами можно сделать сочетания с числительными в Р. п.

Автор: Гость