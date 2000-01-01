Помогите составить словосочетания с числительными: 360 сантиметров, 2000 литров, 1830 килограммов.. Их там много, мне просто мотив нужен, а то я не въезжаю, с какими словами можно сделать сочетания с числительными в Р. п.

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Помогите составить словосочетания с числительными: 360 сантиметров, 2000 литров, 1830 килограммов.. Их там много, мне просто мотив нужен, а то я не въезжаю, с какими словами можно сделать сочетания с числительными в Р. п.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Палка длиной 360 см.2000л воды .1830кг груза
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