Помогите составить сочинение на тему воскресная прогулка по плану 1) куда,когда,с ??ем 2) что нового узнали,увидели 3) что особенно понравилось 4) как прошла прогулка
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Помогите составить сочинение на тему воскресная прогулка по плану 1) куда,когда,с ??ем 2) что нового узнали,увидели 3) что особенно понравилось 4) как прошла прогулка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я пойду гулять с друзьями в парк после обеда. Там они увидели новые аттракционы. Им понравилось высокое колесо обозрения . Прогулка была очень весёлая.
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