Помогите составить сочинение по рассказу "Дубровский" (Писать надо от первого ли??а, как-будто вы, это-он) Какие обстоятельства заставили Дубровского стать Разбойником? План 1)Дубровский в Питербурге 2)Письмо Егоровны, Дуб...

Литература

Помогите составить сочинение по рассказу "Дубровский" (Писать надо от первого ли??а, как-будто вы, это-он) Какие обстоятельства заставили Дубровского стать Разбойником? План 1)Дубровский в Питербурге 2)Письмо Егоровны, Дубровскому 3)Поезд в Кистенёвку 4)Что узнал Владимир из документов отца и рассказал Крестьянам? 5)Смерть отца 6)Дубровский-разбойник

Автор: Гость