Помогите составить сочинение по рассказу "Дубровский" (Писать надо от первого ли??а, как-будто вы, это-он) Какие обстоятельства заставили Дубровского стать Разбойником? План 1)Дубровский в Питербурге 2)Письмо Егоровны, Дуб...
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Помогите составить сочинение по рассказу "Дубровский" (Писать надо от первого ли??а, как-будто вы, это-он) Какие обстоятельства заставили Дубровского стать Разбойником? План 1)Дубровский в Питербурге 2)Письмо Егоровны, Дубровскому 3)Поезд в Кистенёвку 4)Что узнал Владимир из документов отца и рассказал Крестьянам? 5)Смерть отца 6)Дубровский-разбойник
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я человек справедливый . хочу отомстить за смерть отца троекурову
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