Помогите составить сообщение на тему:как я провёл зимние каникулы.Сообщение долж??ы быть на английском.

Английский язык

Помогите составить сообщение на тему:как я провёл зимние каникулы.Сообщение долж??ы быть на английском.

Автор: Гость