Помогите составить сообщение на тему:как я провёл зимние каникулы.Сообщение долж??ы быть на английском.

Английский язык
Помогите составить сообщение на тему:как я провёл зимние каникулы.Сообщение долж??ы быть на английском.
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