Помогите составить сценарий НОРМАЛЬНОГО , НЕ ДЕТСКОГО праздника с тупыми конкурс??ми праздник , девочкам на 8 марта в школе

Гость: Гость:

Если не выбрали подарок, то можно заказать торт..Мы пацанам торт дарили, им очень понравилось) Запишите видео поздравление..Тоже мальчикам снимали, ваши девочки и посмеются и умелятся.. Конкурсы не делайте..детский сад.. Если что я в 8)