Помогите составить текст из словосочитаний можно использовать свои слова белые куры,на птичьем дворе,страшный коршун, сгрудились в кучу, добрая птичница,смотрит взволновано, берёт ружьё, выстрел в воздух.

Гость: Гость:

Утром птичница выпустила своих белых кур погулять на птичий двор,все было хорошо, куры гуляли по двору, как вдруг страшный коршун стал летать на курами. Бедные куры сгрудились в кучу, птичница взволнованно наблюдала за этим проишествием. Вдруг коршун быстро стал опускаться на кур, но добрая птичница быстро схватила ружьё и выстрелила в воздух, Перепуганный коршун стремглав полетел прочь. После этого случая птичница всегда следила за своими курами.