Помогите составить текст из словосочитаний можно использовать свои слова белые куры,на птичьем дворе,страшный коршун, сгрудились в кучу, добрая птичница,смотрит взволновано, берёт ружьё, выстрел в воздух.
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Помогите составить текст из словосочитаний можно использовать свои слова белые куры,на птичьем дворе,страшный коршун, сгрудились в кучу, добрая птичница,смотрит взволновано, берёт ружьё, выстрел в воздух.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Утром птичница выпустила своих белых кур погулять на птичий двор,все было хорошо, куры гуляли по двору, как вдруг страшный коршун стал летать на курами. Бедные куры сгрудились в кучу, птичница взволнованно наблюдала за этим проишествием. Вдруг коршун быстро стал опускаться на кур, но добрая птичница быстро схватила ружьё и выстрелила в воздух, Перепуганный коршун стремглав полетел прочь. После этого случая птичница всегда следила за своими курами.
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