Помогите составить условие к задаче. Решение знаю и написала. У девочки было 360 руб. она потратила 1/8 этой суммы и 1/7 остатка.сколько денег она потратила?

Математика
Помогите составить условие к задаче. Решение знаю и написала. У девочки было 360 руб. она потратила 1/8 этой суммы и 1/7 остатка.сколько денег она потратила?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Было-360 руб.                                                                                               Потратила-1/8 и 1/7 остатка.                                                                       Сколько потратила-? Решение:
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