Помогите составить условие к задаче. Решение знаю и написала. У девочки было 360 руб. она потратила 1/8 этой суммы и 1/7 остатка.сколько денег она потратила?

Математика

Помогите составить условие к задаче. Решение знаю и написала. У девочки было 360 руб. она потратила 1/8 этой суммы и 1/7 остатка.сколько денег она потратила?

Автор: Гость