Помогите составить условие задачи масса ящика 2 кг,а масса яблок,которые в нем ле??ат,на 18 кг больше массы ящика.Узнай массу ящика с яблоками

Математика
Помогите составить условие задачи масса ящика 2 кг,а масса яблок,которые в нем ле??ат,на 18 кг больше массы ящика.Узнай массу ящика с яблоками
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Масса ящика -2 кг масса яблок - ? на 18 кг больше , чем масса ящика всего масса -?
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