Помогите составить условие задачи масса ящика 2 кг,а масса яблок,которые в нем ле??ат,на 18 кг больше массы ящика.Узнай массу ящика с яблоками

Математика

Помогите составить условие задачи масса ящика 2 кг,а масса яблок,которые в нем ле??ат,на 18 кг больше массы ящика.Узнай массу ящика с яблоками

Автор: Гость