Помогите составить выражение: Волк и заяц соревновались в беге. Волк пробежал за 8 минут b метров, а заяц пробежал за 3 минуты 5_9 этого расстояния. На сколько была больше скорость зайца чем волка? Кто поможет спасибо.Решать ...
Математика
Помогите составить выражение: Волк и заяц соревновались в беге. Волк пробежал за 8 минут b метров, а заяц пробежал за 3 минуты 5_9 этого расстояния. На сколько была больше скорость зайца чем волка? Кто поможет спасибо.Решать задачу не нужно)!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
56:9-(84-80)+34 наверное вот так
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