Помогите составить выражение: Волк и заяц соревновались в беге. Волк пробежал за 8 минут b метров, а заяц пробежал за 3 минуты 5_9 этого расстояния. На сколько была больше скорость зайца чем волка? Кто поможет спасибо.Решать ...

Математика

Помогите составить выражение: Волк и заяц соревновались в беге. Волк пробежал за 8 минут b метров, а заяц пробежал за 3 минуты 5_9 этого расстояния. На сколько была больше скорость зайца чем волка? Кто поможет спасибо.Решать задачу не нужно)!!!

Автор: Гость