Помогите составить выражение волк и заяц соревновались в беге. волк пробежал за 8 минут с метров а заяц за 3 минуты 5_9 этого расстояния. на сколько скорость зайца больше скорости волка?

Математика
Помогите составить выражение волк и заяц соревновались в беге. волк пробежал за 8 минут с метров а заяц за 3 минуты 5_9 этого расстояния. на сколько скорость зайца больше скорости волка?
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Гость:
Хочу уточнить сколько метров пробежал волк?
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