Помогите составить выражение волк и заяц соревновались в беге. волк пробежал за 8 минут с метров а заяц за 3 минуты 5_9 этого расстояния. на сколько скорость зайца больше скорости волка?

Математика

Помогите составить выражение волк и заяц соревновались в беге. волк пробежал за 8 минут с метров а заяц за 3 минуты 5_9 этого расстояния. на сколько скорость зайца больше скорости волка?

Автор: Гость