Помогите составить^^)

Гость: Гость:

Ясный месяц осветил густой лес.Гладкий ствол старой осины засеребился.У ее вершины чернело глубокое дупло.Из дупла высунулась маленькая усатая мордочка.По ветке быстро побежал голубой зверёк и легко прыгнул на соседнее дерево.