Помогите составить^^)
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Помогите составить^^)
Ответ(ы):
Гость:
Ясный месяц осветил густой лес.Гладкий ствол старой осины засеребился.У ее вершины чернело глубокое дупло.Из дупла высунулась маленькая усатая мордочка.По ветке быстро побежал голубой зверёк и легко прыгнул на соседнее дерево.
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