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Помогите составить 11 предложений про школу
Помогите составить 11 предложений про школу
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Для меня школа мой второй дом. у нас школа очень большая
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