Помогите составить беседу

Разное
Помогите составить беседу
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
-Привет,Настя. -Привет. -Ты могла бы мне помочь? -Да,конечно.В чем? -Я хочу сделать сюрприз маме на День рождения! -Это прекрасно,но чем я помогу? -Не могла бы ты помочь мне выбрать подарок? -Хорошо,идем!
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