Помогите составить беседу

Гость: Гость:

-Привет,Настя. -Привет. -Ты могла бы мне помочь? -Да,конечно.В чем? -Я хочу сделать сюрприз маме на День рождения! -Это прекрасно,но чем я помогу? -Не могла бы ты помочь мне выбрать подарок? -Хорошо,идем!