Помогите составить беседу
Разное
Помогите составить беседу
Ответ(ы):
Гость:
-Привет,Настя. -Привет. -Ты могла бы мне помочь? -Да,конечно.В чем? -Я хочу сделать сюрприз маме на День рождения! -Это прекрасно,но чем я помогу? -Не могла бы ты помочь мне выбрать подарок? -Хорошо,идем!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Разное
Разное
В некотором классе при любой раздаче 200 конфет найдутся хотя бы двое школьников, получив одинаковое количество конфет (возможно, и ни одной).Каков...
Разное
Предложение со словами Холдный камень,стальные трубы,блестящий диск,светлая комната,теплая рука,острый кинжалпожалуйста срочно нужно ...
Разное
В равнобедренной трапеции, описанной около окружности, боковая сторона х, а острый угол при основании равен 30 градусам. Выразите площадь S трапеци...
Русский язык
Найдите лишний фразеологизм. Почему он лишний? От темна до темна От зари до зари Не покладая рук От случая к случаю
Разное
Разное
Ребята оцените пожалуйста сочинение. только честно. Почему необходимо помочь в создании школьного музея. Уважаемые, одноклассники ! В эти выходные ...