помогите составить диалог на тему встреча друзей после летних каникул используйте этикетные междометия

-приветствую вас, петр! - и вам не хворать, михаил -не соизволите ли вы поделиться со мной информацией по поводу ваших каникул? - конечно! ходил я как-то на пруд. все вокруг смеялись, бегали, лишь я, как истиный джентельмен шел пешком. но не смотрел под ноги. и как на зло мне попалась коряга. я споткнулся и стукнулся головой. после этого я говорю как джентельмен. - не может быть! со мной произошел точь-в -точь такой - же инцендент. но тут прозвенел звонок с урока и два друга кинулись за дверь. урок ончился, тепрь можно снова кричать!