Помогите составить из плана текст 1.В окно повеяло весною 2.Ребята ждут пернатых гостей 3. В небе птицы! 4.Гости занимают свои квартры. мне это нужно быстро Вопрос был изменен 12 Апр 2015 в 21:06

Вот и наступила весна. Тает снег , распускаются почки на деревьях. Солнце стало светить ярче. На улице становится все теплее. Все ребята сделали новые домики для птиц и с нетерпением ждут их прилета. Вот и летят птицы. Первыми грачи, за ними ласточки, потом другие. Ласточки начинают лепить себе новые домики, скворцы занимают себе скворечники,а грачи вьют гнёзда. Всем становится тепло и радостно. Весна!!!