Помогите составить мини-проект на тему "Бактеріі корисні та шкідливі" ,желательно на украинском.

1. Чи можуть бактерії вбити людину? Чи всі бактерії небезпечні? Які бактерії небезпечні? Яка найнебезпечніша?Хвороботворні бактерії спричинюють захворювання людини, тварин і рослин. Ці бактерії пристосували ся до паразитичного способу живлення в тканинах організму хазяїна чи на його зовнішніх покривах. Потрапляючи в організм хазяїна, бактерії викликають різноманітні захворювання. Вони здатні утворювати отруйні речовини, швидко розмножуватися, формувати цисти, як і всі інші бактерії.Відомо понад 300 видів бактерій, які здатні викликати захворювання в рослин, такі, як плямистість помідорів, м’яка гниль цибулі, побуріння плодів абрикосів тощо. Найпоширенішими та найнебезпечнішими бактеріальними хворобами людини є туберкульоз (збудник — туберкульозна паличка), правець (збудник — клостридій), холера (збудник — холерний вібріон) чума, тиф, перитоніт, менінгіт, ангіна, ботулізм, газова гангрена тощо. Ці бактерії утворюють спори, які можуть зберігати здатність до зараження тривалий час (десяти років). У тварин бактерії спричинюють такі захворювання, як сибірка, бруцельоз тощо.Наявність хвороботворних бактерій у повітрі, воді чи ґрунті залежить від багатьох причин (від пори року, географічної зони, характеру рослинності, забрудненості пилом тощо). Більше всього різних бактерій у закритих приміщеннях. Багато видів бактерій існують на покривах, у травній і дихальній системах людини й тварин. Особливо багато хвороботворних бактерій буває на шкірі людини, якщо вона не дотримується правил гігієни.Хвороботворні бактерії можуть передаватись різними способами: контактно-побутовим шляхом, коли захворювання передається безпосередньо від людини до людини або через предмети, що оточують хворого; повітряно-крапельним шляхом, коли збудники передаються через крапельки слини, що потрапляють у повітря при чханні, кашлю (наприклад, туберкульоз); через воду (наприклад,збудники холери); через заражені харчові продукти (наприклад, через не миті овочі передаються збудники дизентерії); через укуси кровосисних комах (наприклад, воші переносять збудника висипного тифу); через ґрунт (наприклад, правець). Хвороботворні бактерії розмножуються дуже швидко. Якщо в організм людини потрапить одна бактеріальна клітина і знайде сприятливі умови для поділу, то вже за 12 годин таких клітин може виявитися кілька мільярдів.Є серед хвороботворних бактерій і такі, що допомагають людині в боротьбі зі шкідниками. Так, деякі види бацил викликають захворювання личинок шкідливих комах. Оскільки для хребетних тварин і людини ці бактерії є безпечними, їх застосовують для захисту лісів, садів, виноградників, городів від личинок колорадського жука, сибірського шовкопряда, капустяного метелика тощо. Отже, різноманітність хвороботворних бактерій зумовлена різноманітністю організмів, у яких вони паразитують.