Помогите составить предложения со словами и словосочетаниями(мне нужно сделать весь лист)

Помогите составить предложения со словами и словосочетаниями(мне нужно сделать весь лист)

Ответ(ы):

Ответил Гость:
какие слова и словосочетания?
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