помогите составить предложения со словосочетаниями.спустился с холма; пролетел над рекою; подбежал к воротам; поднялся в гору; просидел у окна; отбежа л от дома; шел по тропинке.

Человек спустился с холма к реке, где его ждала лодка. Стриж пролетел над рекою, разгоняя вечернюю мошкару. Саша подбежал к воротам и увидел отца. Дед поднялся в гору, чтобы осмотреть местность. Я просидел у окна весь день, дожидаясь прихода матери. Костя быстро отбежал от дома, прячась за деревьями. Солдат шел по тропинке, ведущей к родному дому.