Помогите составить сложное предложения по схемам lt; gt;,и lt; gt; lt; gt;,ноlt; gt; lt; gt;,когда lt; gt; lt; gt;, lt; gt;

1. Ребята расходятся по лесу, и далеко раздаются их голоса. 2. Из-под листика виднеется шляпка сыроежки, но мы решаем собирать только "благородные" грибы: белые, подосиновики и подберёзовики. 3. Мы вышли из дома, когда во всех окнах погасли огни. 4. Лес гудит, на горе низко гнутся берёзы ветвистые.