Помогите составить структурную формулу 1,4-дихлорбутадиен-1,3

Помогите составить структурную формулу 1,4-дихлорбутадиен-1,3

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Алкадиены содержат помимо одинарных связей 2 двойные. Общая формула СnH2n-2 Cl-CH=CH-CH=CH-Cl
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