помогите составить текст рассуждение маленький 5 6 предложений

Здравствуйте! Надеюсь, что помогу. Текст называется "Орхидея". Как известно орхидея- это цветок. Он может расти у Вас дома в горшке. И вы все знаете как он выглядит. Но ходит слухи, что его добавляют в мороженное. Правда это или нет?Вообще, есть разные мнения. Но посмотрев информацию из книг и спросив её у взрослых я (то есть Вы) выяснила, что в ванильное мороженное добавляют запах цветка.Таким образом я (то есть Вы) ответили на вопрос поставленный в начале. КОНЕЦ!!!!