Помогите составить условие в магазине продали 9 тетрадей по цене 3р. за каждую.сколько денег выручили за эти тетради?
Разное
Помогите составить условие в магазине продали 9 тетрадей по цене 3р. за каждую.сколько денег выручили за эти тетради?
Ответ(ы):
Гость:
В магазине купили 9 тетрадей по 3 рубля.Сколько денег потратили? Или: В магазине продавались тетради по 3 рубля.Купили 9 тетрадей.Сколько денег заплатили?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Разное
Разное
В чем заключалась сущность разногласий между патриархом Никоном и царем Алексеем Михайловичем? К чему привело это противостояние?
Разное
Определить массу образовавшейся соли, если через раствор, содержащий 20,6 г бромида натрия, пропустили газ хлор.
Разное
Прочитайте, делая необходимые паузы внутри предложений и между предложениями."Листья падают с кленов.Люди в парке ходят по золотому ковру.Ребятишки...
Разное
Представьте выражение в иже квадрата одночлена : 1) 361m(в 6 степени)n (в 30 степени). 2) 9/25а (в 26 степени) b (в 14 степени) Пожалуйста, нужно с...