Помогите составить условие в магазине продали 9 тетрадей по цене 3р. за каждую.сколько денег выручили за эти тетради?

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Помогите составить условие в магазине продали 9 тетрадей по цене 3р. за каждую.сколько денег выручили за эти тетради?

Автор: Гость