Помогите!!!Составьте 12 распространённых предложений.Звонят в дверь,созвонимся за??тра,позвонишь мне,обязательно позвонит,обещать созвониться,ежедневно звонит. Включишь телевизор, заключим договор, подключат к работе,исключит и...

Гость: Гость:

Я смотрел телевизор и внезапно мне позвонили в дверь. "Слушай, давай созвонимся завтра?" "Ну, ты там позвонишь мне, хорошо?" Я надеюсь, что папа обязательно мне позвонит. Сегодня я с подругой обещали созвониться. Ежедневно мне звонит мама. "Сын, включишь телевизор?" На работе мама заключила договор. "Сейчас меня подключат к работе". Надо исключить Александра из списка гостей. Мама была в отличном настроении из-за того. что сделка заключена. Как всегда электричество отключено.