Помогите соствьте текс на тему"Книга" во всех стилях(можно несколько) и разные типы текста

Книга - это самое прекрасное, что было придумано людьми за всю историю человечества. Не зря говорят "Книга - лучший друг человека". Ведь именно оттуда наши родители копали всю информацию. Не то что сейчас. В 21 веке развиты такие технологии, о которых наши деды и подумать не могли, дети теперь не сидят за книгой, как раньше, а читают электронные. Сейчас книги самое прекрасное. Раньше они были рукописными, а сейчас можно напечатать весь текст на ноутбуке или компьютере. У книг в 21 веке идет так называем "золотой период". Они слишком ценятся. Ведь потом, возможно их совсем не будет. Тип текста - рассуждение.