Помогите создать схему предложения ( От сильных порывов ветра качалась пихта т с??атывались с неё за воротник Васютке холодные капли воды.)

Русский язык

Помогите создать схему предложения ( От сильных порывов ветра качалась пихта т с??атывались с неё за воротник Васютке холодные капли воды.)

Автор: Гость