Помогите создать схему предложения ( От сильных порывов ветра качалась пихта т с??атывались с неё за воротник Васютке холодные капли воды.)
Русский язык
Помогите создать схему предложения ( От сильных порывов ветра качалась пихта т с??атывались с неё за воротник Васютке холодные капли воды.)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мы в школе так делаем
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