Помогите создать рекламу на английском языке
Разное
Помогите создать рекламу на английском языке
Ответ(ы):
Гость:
Привет , всем! Мы хотим пригласить Вас на наши спортивные соревнования! Он начнется во вторник в пять часов на стадионе. Ждем вас!
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