Помогите создать слова и перевести на русский BELTTAIEM - JTECPOR - UBCSJTE -

Помогите создать слова и перевести на русский BELTTAIEM - JTECPOR - UBCSJTE -

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1) 2)project проект 3)subject предмет
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