Помогите сравнить сказку Пушкина сказка о мертвой царевне и семи богатырях с сказкой Жуковского спящая царевна.

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У Жуковского - «Спящая царевна» (название повторяет первоисточник). У Пушкина - «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» (свое название) . Различия в сюжете сказок: - Судьбу царевны Жуковского предсказала 12-я фея - злая колдунья - она подстроила так и отомстила за то, что ее не пригласили на пир. - У Пушкина от красавицы царевны избавляется злая мачеха из-за зависти (это традиционный сюжет русских народных сказок). - У Пушкина царевна умерла (правдивая, реалистическая ситуация) - у Жуковского уснула (романтические мотивы). - У Пушкина царевна мертвая лежала 3 дня (по русскому обычаю) – у Жуковского - 300 лет спала. Королевичу Елисею помогают силы природы (в русском фольклоре природа всегда помогает человеку) - царевичу Жуковского помогает старик. - Царевна Пушкина лежит в хрустальном гробу в гроте - у Жуковского спит дома. - Орудие зла у Пушкина – яблоко (предмет многих русских сказок) – у Жуковского - веретено. - Пушкинская царевна пробудилась от удара королевича о гроб, который рассыпался (удар символизирует силу горя, готовность героя к самопожертвованию) - у Жуковского царевна просыпается от поцелуя царевича (романтические мотивы). -У Пушкина зло наказано - мачеха от злости умерла - у Жуковского злая колдунья исчезла. В сказках разные места действия: у Жуковского - дворец, бор - у Пушкина: дворец, терем в лесу, пустая гора.