ПОМОГИТЕ СРОЧНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1)Камень, брошенный горизонтально со скоростью 15 м/с, у??ал на землю со скоростью 25 м/с. Сколько времени длился полет камня? g = 10 м/с2. 2)Определите модуль скорости, с которой тело было ...

Физика

ПОМОГИТЕ СРОЧНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1)Камень, брошенный горизонтально со скоростью 15 м/с, у??ал на землю со скоростью 25 м/с. Сколько времени длился полет камня? g = 10 м/с2. 2)Определите модуль скорости, с которой тело было брошено вертикально вверх, если через промежуток времени t=0,80с после броска его скорости при подъеме вверх уменьшается вдвое

Автор: Гость