ПОМОГИТЕ СРОЧНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1)Камень, брошенный горизонтально со скоростью 15 м/с, у??ал на землю со скоростью 25 м/с. Сколько времени длился полет камня? g = 10 м/с2. 2)Определите модуль скорости, с которой тело было ...
Физика
ПОМОГИТЕ СРОЧНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1)Камень, брошенный горизонтально со скоростью 15 м/с, у??ал на землю со скоростью 25 м/с. Сколько времени длился полет камня? g = 10 м/с2. 2)Определите модуль скорости, с которой тело было брошено вертикально вверх, если через промежуток времени t=0,80с после броска его скорости при подъеме вверх уменьшается вдвое
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Горизонтальная скорость никакой роли не играет, если нет сопротивления воздуха. камень свободно отпущенный с той же высоты одновременно с брошенным и брошенный горизонтально с любой скоростью упадут на землю одновременно (пологаем, что земля горизонтальна, без ям и бугров) . это следует из принципа независимости движений. тогда t = корень из 2h\g = ...
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