Помогите срочно! 1. Перевести из 10-й системы счисления во 2-ю: 5 2. Какое 10-е число со??тветствует 8-му: 17

Информатика
Помогите срочно! 1. Перевести из 10-й системы счисления во 2-ю: 5 2. Какое 10-е число со??тветствует 8-му: 17
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. в двоичной системе 101 ; 2. 15
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