Помогите срочно 10 баллов Первый рабочий работал 3 дня по 7 часов, второй рабочий – 2 дня по 9 часов. Каждый час рабочие собирали одинаковое количество деталей. Всего рабочие собрали 273 детали. Сколько деталей собра...
Помогите срочно 10 баллов Первый рабочий работал 3 дня по 7 часов, второй рабочий – 2 дня по 9 часов. Каждый час рабочие собирали одинаковое количество деталей. Всего рабочие собрали 273 детали. Сколько деталей собрал каждый рабочий?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1) 3 · 7 = 21 (ч) - работал 1-й рабочий 2) 2 · 9 = 18 (ч) - работал 2-й рабочий 3) 21 + 18 = 39 (ч) - работали вместе 4) 273 : 39 = 7 (дет.) - собирали за 1 ч 5) 7 · 21 = 147 (дет.) - собрал 1-й рабочий 6) 7 · 18 = 126 (дет.) - собрал 2-й рабочий Ответ: 147 деталей и 126 деталей