Помогите срочно 10 баллов Первый рабочий работал 3 дня по 7 часов, второй рабочий – 2 дня по 9 часов. Каждый час рабочие собирали одинаковое количество деталей. Всего рабочие собрали 273 детали. Сколько деталей собра...

Помогите срочно 10 баллов Первый рабочий работал 3 дня по 7 часов, второй рабочий – 2 дня по 9 часов. Каждый час рабочие собирали одинаковое количество деталей. Всего рабочие собрали 273 детали. Сколько деталей собрал каждый рабочий?