ПОМОГИТЕ СРОЧНО 14.8+0.64:(21.2*13.6)-0.8
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ПОМОГИТЕ СРОЧНО 14.8+0.64:(21.2*13.6)-0.8
Ответ(ы):
Гость:
1)21.2*13.6=288.32 2)0.64:288.32=450.5 3)14.8+450.5=465.3 4)465.3-0.8=464.5
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