Помогите. Срочно! 2. В чем вырадаются изменения поверхностных вод под влиянием хозяйственной деятельности 3.Поверхостные и подземные воды каких матереков особенно интенсивно используют люди? 4.На каких матереках есть горное...
География
Помогите. Срочно! 2. В чем вырадаются изменения поверхностных вод под влиянием хозяйственной деятельности 3.Поверхостные и подземные воды каких матереков особенно интенсивно используют люди? 4.На каких матереках есть горное оледенение? На каких-покровно оледенение? 5. На каких матереках человек внес изменения в распределения вод суши?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Размещение вод суши Подземные и поверхностные воды размещены на материках очень неравномерно. Некоторые районы обладают разветвлённой речной системой и множеством озёр и болот, в других местах поверхностных вод почти нет, а подземные находятся на большой глубине. Недостаток воды, так же как и её избыток, сильно осложняет жизнь человека и возможности хозяйственного освоения территорий.
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